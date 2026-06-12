Fallout New Vegas remake geruchten kloppen volgens insider

Het gonst al enige tijd van de geruchten over een remake/ remaster van Fallout New Vegas en nu claimt een insider dat die geruchten kloppen.

Eerder dit jaar verscheen er een bericht over de toekomst van Xbox waarin werd vermeld dat er remakes van Fallout 3 en New Vegas in ontwikkeling waren. Ook een schrijver van Fallout liet onlangs de naam ‘New Vegas 2’ vallen, wat fans nog meer hoop gaf. Volgens een andere insider lijken deze beweringen nu te kloppen.

In dit geval gaat het om niemand minder dan Nate the Hate, die al een aardig betrouwbare insider is gebleken. Op X laat hij weten dat de geruchten “kloppen”, maar geeft voor de rest geen informatie erbij.

What rumors? — NateTheHate2 (@NateTheHate2) June 12, 2026

The previous reports have merit. — NateTheHate2 (@NateTheHate2) June 12, 2026

De insider gaf geen verdere informatie, zoals releasedatums of hoe ze de aankomende titel benaderen, maar deze informatie is genoeg om spelers meer hoop te geven.

Fallout: New Vegas werd uitgebracht in 2010 en biedt een uitgestrekte open wereld in de Mojave-woestijn, met iconische locaties zoals de Hoover Dam en de Las Vegas Strip. In deze game interageren spelers met een diverse groep intrigerende personages, nemen ze het op tegen machtsbeluste facties en gebruiken ze speciale wapens om gemuteerde vijanden te verslaan. Deze titel is een vervolg op het veelgeprezen Fallout 3.

Al jaren worden deze games genoemd en verschenen zelfs in documenten van Microsoft ten tijde van de rechtszaak met het FTC. Echter houden Bethesda en Microsoft al jaren de kaken op elkaar en werd er tijdens de afgelopen Xbox Games Showcase met geen woord gerept. Er komen natuurlijk dit jaar nog twee grote kansen om deze games alsnog aan te kondigen. In augustus is er weer de Gamescom Opening Night Live en eind dit jaar de Game Awards.