Star Wars: Bounty Hunter remaster aangekondigd voor 1 augustus

Aspyr heeft weer een hele vette remaster voor de Star Wars-fans in petto, namelijk die van Star Wars: Bount Hunter!

De game die in ontwikkeling is voor de PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series S/X en Nintendo Switch staat voor 1 augustus in de planning. In de game gaan spelers aan de slag als de bounty hunter Jango Fett. Spelers gaan op jacht op een losgeslagen Jedi en gedurende hun avontuur zullen veel bekende personages uit de prequels voorbij komen. Star Wars: Bounty Hunter speelt zich namelijk af voor de gebeurtenissen van Star Wars: Attack of the Clones.