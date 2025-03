Split Fiction, Assassin’s Creed Shadows en meer in releases maart 2025

De derde maand van het jaar is alweer hier en ook deze maand kent een hoop toffe games met voor vele de release van Assassin’s Creed Shadows als hoogtepunt. Of kijken jullie liever uit naar iets anders?

Two Point Museum (PS5, Xbox Series X en S en pc) – 4 maart

Wizordum (pc) – 5 maart

Fragpunk (PS5, Series X en S en pc) – 6 maart

Split Fiction (PS5, Series X en S en pc) – 6 maart

Suikoden I and II HD Remaster Gate Rune and Dunan Unification Wars (PS5, PS4, Series X en S, Xbox One, Switch en pc) – 6 maart

Wanderstop (PS5 en pc) – 11 maart

Bionic Bay (pc) – 13 maart

Lost Records: Bloom and Rage Tape 2 (PS5, Series X en S en pc) – 18 maart

Assassin’s Creed Shadows (PS5, Series X en S en pc) – 20 maart

Xenoblade Chronicles X Definitive Edition (Switch) – 20 maart

Tales of the Shire (PS5, PS4, Series X en S, Xbox One en pc) – 25 maart

AI Limit (PS5 en pc) – 27 maart

Atomfall (PS5, PS4, Series X en S, Xbox One en pc) – 27 maart

The First Berserker: Khazan (PS5, PS4, Series X en S, Xbox One en pc) – 27 maart

inZOI (pc) – 28 maart