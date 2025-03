Yakuza 5, Evil West en meer verlaten Xbox Game Pass deze maand

Microsoft heeft vandaag onthuld welke games Xbox Game Pass deze maand zullen verlaten. Zo worden onder andere Evil West, Yakuza 5 Remastered en Lies of P van de service verwijderd.

Helaas heeft het bedrijf nog niet laten weten welke games er naar toe zullen komen. Op 15 maart zullen echter de volgende games de service in ieder geval verlaten:

Evil West

Lies of P

Yakuza 5 Remastered

Yakuza 6: The Song of Life

No More Heroes 3

SpongBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom

MLB The Show 24

Solar Ash

Zodra we iets horen over nieuwe toevoegingen laten we het jullie uiteraard weten!