Call of Duty Black Ops 6/ Warzone seizoen 3 uitgesteld naar 3 april

Het seizoen, dat het originele level Verdansk in de Battle Royale zou herintroduceren, is met twee weken uitgesteld. Volgens de uitgever is het derde seizoen een belangrijk moment voor de game en gunt men Raven Software meer tijd om een “geweldige ervaring” te kunnen leveren.

Season 03 is a big moment for Call of Duty: Warzone and Black Ops 6, and we’re taking the time to deliver a great experience starting on April 3.

More to come following Call of Duty: Warzone’s 5th anniversary next week… pic.twitter.com/TmPJnoYBZS

— Call of Duty (@CallofDuty) March 3, 2025