Tony Hawk Pro Skater 3 + 4 komt op 11 juli

Activision heeft vandaag dan eindelijk Tony Hawk Pro Skater 3 + 4 uit de doeken gedaan. De remaster zal op 11 juli verschijnen voor de PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Series S/X en Nintendo Switch.

Het hing al een tijdje in de lucht dat de bundel van remasters aangekondigd zou worden. Zo liet een skateborder al weten dat hij in nog meer Tony Hawk-games zag en verscheen er in Call of Duty Black Ops 6 een level waarin de datum van vandaag werd geteased.

De game wordt ontwikkeld door Iron Galaxy en niet Vicarious Visions, dat de vorige bundel met remasters van de eerste twee games op zich nam. Wel zal de game op vanaf dag één op Game Pass te spelen zijn.