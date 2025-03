Monster Train en meer naar Xbox Game Pass

Vandaag (4 maart) is Monster Train teruggekeerd, na twee jaar afwezigheid. De roguelike deck-builder is verkrijgbaar voor console, PC en cloud via Game Pass Standard, Ultimate en Game Pass voor PC.

Morgen zal daar ook Galacticare aan worden toegevoegd voor de Xbox Series-consoles, gevolgd door Lonely Outpost voor console, PC en cloud via Game Pass Ultimate en Game Pass voor PC.

11 maart zal Enter the Gungeon ook weer terugkeren op de service voor console, PC en cloud. Twee dagen later (13 maart) volgt Mullet Madjack voor Game Pass Ultimate en Game Pass voor PC (voor Xbox Series-consoles, PC en cloud).

Tot slot kunnen abonnees vanaf 18 maart aan de slag met de Preview van 33 Immortals. De coöperatieve actie-roguelike is dan beschikbaar voor Game Pass Ultimate en Game Pass voor PC (voor Xbox Series-consoles, PC en cloud).

Op 15 maart zullen er ook een aantal games de service verlaten. Daar maakten we gisteren al melding van.

