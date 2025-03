“Toekomst Call of Duty Warzone op losse schroeven”

Activision lijkt met de terugkeer van Verdansk en diens ontvangst zou wel eens de toekomst van de Battle Royale kunnen bepalen.

Dat claimt X-gebruiker ModernWarzone in een bericht op het social platform. De gebruiker heeft wel vaker dingen juist naar buiten gebracht over Call of Duty content, maar claimt nu wel hele pikante dingen te hebben vernomen.

Zo wordt de Call of Duty van 2026 (vermoedelijk Modern Warfare 4) gemaakt op een verbeterde versie van de huidige engine, maar ook dat deze op dev kits van de nieuwe Xbox worden gemaakt.

🚨 MODERN WARFARE 4 / COD 2026 DETAILS LEAKED 🚨 • No “Warzone 3” if Verdansk fails to retain current / returning players

• No last gen support

• Traditional UI like older games

• Being developed on Dev Kits for the next Xbox

• Engine being overhauled to address MW2… pic.twitter.com/C8gCaXwSIE — ModernWarzone (@ModernWarzone) March 3, 2025

Het is natuurlijk vooralsnog allemaal speculatie en het lijkt ons sterk dat we hier binnenkort ook maar iets over te horen zullen krijgen. Immers is de Call of Duty voor dit jaar niet eens bevestigd is. Mocht Verdansk toch geen succes meer brengen, weten we in ieder geval wel wat de mogelijke toekomst voor de Battle Royale betekent.