Assassin’s Creed Shadows video’s tonen het bouwen van een basis

Ubisoft behandelt in een blog en een aantal video’s van Assassin’s Creed Shadows hoe spelers hun eigen thuisbasis kunnen maken en personaliseren.

Het was al enige tijd bekend dat er een dergelijke mogelijkheid naar de game zal komen. Zo lekte er vorig jaar al een video van uit. Overigens was het in Assassin’s Creed Valhalla al mogelijk om een Viking dorp te maken en in Shadows zal een soortgelijke optie iets uitgebreider worden.

In een blogpost schetst Ubisoft een beeld van wat spelers in Shadows kunnen verwachten, qua het bouwen van hun eigen thuisbasis. Zo kunnen spelers zelf bepalen waar ze welke gebouwen, decoraties en natuurlijke elementen komen. Ook kunnen er gangen tussen gebouwen worden geplaatst om een geheel te maken. Daarnaast kun je dieren rond laten lopen in je basis en kun je ze zelfs aaien.

In de Hideout kunnen spelers niet alleen hun creativiteit kwijt, maar ook NPC’s ontmoeten en beloningen bekijken. In de onderstaande video’s en de blogpost kun je nog meer informatie verzamelen.

Assassin’s Creed Shadows verschijnt op 20 maart voor de PC, PlayStation 5 en Xbox Series S/X. In de game zullen twee hoofdpersonages zitten, namelijk Naoe en Yasuke. Eerstgenoemde is echt een sluipmoordenaar, terwijl Yasuke een samurai is en met meer geweld zijn doel zal proberen te bereiken. Ubisoft heeft overigens meermaals herhaald dat je niet perse als beide personages hoeft te spelen.