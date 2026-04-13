Nieuwe God of War wordt deze maand nog onthuld?!

Volgens een betrouwbare journalist zal Sony Santa Monica deze maand nog één God of War game gaan onthullen.

In de Insider Gaming Weekly-podcast van 10 april meldt Tom Henderson van meerdere bronnen te hebben vernomen dat er deze maand nog een aankondiging van een nieuwe God of War zal zijn.

Dit gaat dus niet om de al eerder aangekondigde God of War Trilogy remake, maar een compleet nieuw deel. Eerder liet Terrence ‘T.C.’ Carson, de stemacteur achter de originele Kratos, weten dat de remakes nog wel even op zich laten wachten, aangezien ze pas kort in ontwikkeling zijn.

Er wordt sinds vorige week ook al geroddeld over een nieuwe State of Play op 16 april. Zou daar de nieuwe God of War uit de doeken worden gedaan. En krijgen we daar ook iets te zien van Marvel’s Wolverine Het is überhaupt nog de vraag of de State of Play daadwerkelijk op die dag krijgen, aangezien deze datum nog niet bevestigd is door Sony. We houden het in ieder geval allemaal in de gaten!