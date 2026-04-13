Microsoft komt donderdag met onthulling Metro 2039

Microsoft komt met een nieuw digitaal event genaamd Xbox First Look en de eerste game die daar uit de doeken wordt gedaan is Metro 2039.

Op de officiële website meldt Microsoft dat aanstaande donderdag de eerste editie van Xbox First Look zal zijn en dat daar Metro 2039 voor het eerst wordt getoond.

De show zal donderdag 16 april om 19:00 live te zien zijn via het officiële YouTube kanaal van Xbox, maar uiteraard zorgen we dat je hem ook hier live kunt volgen.

Metro 2039 wordt de vierde hoofdgame van 4A Games in de serie gebaseerd op de iconische romans van Dmitri Glukhovsky, na Metro 2033 (2010), Metro: Last Light (2013) en Metro Exodus (2019). Al deze games vertellen het verhaal van overlevenden van een nucleaire ramp die in de metrotunnels van Moskou leven en de wereld om hen heen.

Eerder vandaag meldde Nate the Hate al dat er een dergelijke show aan zat te komen. Nu we weten dat alleen de nieuwe Metro getoond wordt, zou dat betekenen dat we later die avond ook nog een State of Play krijgen?