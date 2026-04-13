Microsoft komt mogelijk donderdag met Xbox Showcase

Microsoft heeft volgens een insider een nieuw Xbox Showcase op de planning en die zou al aanstaande donderdag plaats moeten vinden.

Dat meldt insider Nate the Hate op social media en hoewel dit op dezelfde dag zou zijn als de mogelijke State of Play zou de datum van laatstgenoemde nog niet “bevestigd” zijn.

Nate is overigens niet de enige die dit claimt, want ook Jez Corden van Windows Central meldt ook dat Microsoft “een kleine show” zal houden. Volgens Nate wordt tijdens deze show de nieuwe Metro aangekondigd (die mogelijk Metro 2039 heet).

The Microsoft show will broadcast on April 16th & is the venue of choice for the Metro 2039 reveal. I don’t know the branding of the show. Before anyone asks: No, I have not been able to confirm the previously rumored State of Play date information yet. https://t.co/Uj831hs4b1 — NateTheHate2 (@NateTheHate2) April 12, 2026

Het lijkt ons in ieder geval sterk dat zowel de State of Play als het Xbox event op dezelfde dag plaats gaan vinden. Wellicht dat een van de twee shows nog verplaatst wordt of dat de data niet kloppen. Zodra we meer horen, zullen we dit bericht updaten.

Over Xbox-games gesproken: onlangs meldde Jeff Grubb dat de nieuwe Fable van Playground Games intern uitgesteld is. Desondanks mikt men nog steeds voor een release dit jaar.