Naughty Dog werkt mogelijk aan nieuwe Uncharted

Naughty Dog zou niet alleen aan Intergalactic: The Heretic Prophet werken, maar ook een nieuwe Uncharted.

Fans van de serie vragen al jaren om een nieuw deel en deze gebeden lijken verhoord te worden. Naughty Dog zou namelijk bezig zijn met een nieuw deel in de serie en Shaun Escayg is degene die leiding geeft aan het team. Ook Neil Druckmann zou met de game helpen, maar dan meer als een supervisor.

De Uncharted reeks was ruim een decennium een belangrijke serie voor PlayStation en tussen 2007 en 2017 verschenen er maar liefst zes games (waarvan één spin-off en één game voor de PlayStation Vita).

In 2025 onthulde Neil Druckmann, chef van Naughty Dog-studio, dat de studio naast Intergalactic aan een andere game werkte. Hij beweerde echter een rol als producer en mentor te vervullen voor deze nog niet aangekondigde titel.

Nu beweert @AlexandreNGamR op sociale media dat Naughty Dog naast Intergalactic ook een nieuwe Uncharted ontwikkelt. Deze bewering is tot nu toe nog niet bevestigd door Sony of Naugthy Dog.

Yes, it’s indeed an Uncharted game. — Alir 🇨🇭 (@AlexandreNGamR) March 28, 2026

Vooralsnog raden we jullie aan om het bericht met een korrel zout te nemen. Echter willen we toch nog even attenderen op een bericht van Shaun Escayg, die namelijk onlangs research deed voor zijn nieuwe project en dat leek toch wel heel erg op een Uncharted te duiden.