The Last of Us lijkt af te stevenen op een derde en laatste seizoen

Het lijkt erop dat The Last of Us op HBO mogelijk zijn eindpunt nadert. In een recent interview met Deadline heeft HBO-topman Casey Bloys laten doorschemeren dat seizoen 3 waarschijnlijk het laatste hoofdstuk van de serie zal worden.



Hoewel HBO dit nog niet officieel heeft bevestigd, suggereert Bloys’ uitspraak dat de makers een duidelijk einddoel voor ogen hebben. De serie, gebaseerd op de gelijknamige en bekroonde games van Naughty Dog, werd vanaf het begin opgezet als een verhaal met een vaste structuur, in plaats van een langlopende productie zonder duidelijk einde.

“It certainly seems that way,”

Na het succes van het eerste seizoen en de verdere uitwerking van het verhaal in seizoen 2, lijkt een derde seizoen voldoende ruimte te bieden om het narratief op een afgeronde manier af te sluiten. Dit zou in lijn zijn met eerdere signalen van de creatieve teams, die hebben aangegeven het bronmateriaal zorgvuldig en zonder onnodige uitloop te willen adapteren.

Voorlopig blijft het afwachten op een officiële bevestiging van HBO, maar de kans is groot dat The Last of Us met seizoen 3 zijn definitieve afscheid zal nemen.