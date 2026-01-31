Ōkami viert 20-jarig jubileum met speciale anniversary-website

Capcom heeft de teaserwebsite voor het 20-jarig jubileum van Ōkami online gezet. Daarmee is het startsein gegeven voor een reeks aankondigingen rondom de iconische actie-avonturengame, die oorspronkelijk in 2006 verscheen.



Op de teaserwebsite staat een speciaal jubileumlogo centraal. Dit logo is ontworpen door kalligraaf Masumi Narita, dezelfde artiest die destijds ook verantwoordelijk was voor het logo van de originele Ōkami. Vooral het handgeschreven cijfer “20” springt in het oog en sluit goed aan bij de kenmerkende, penseelachtige stijl waar de game bekend omstaat.

De volledige jubileumwebsite staat gepland om in april te lanceren. Volgens Capcom zal daarop meer informatie worden gedeeld over hoe het 20-jarig bestaan van Ōkami wordt gevierd. Wat fans precies kunnen verwachten is nog niet bekend, maar er wordt gesproken over meerdere updates die in de komende periode bekendgemaakt zullen worden.