Capcom verrast spelers met gratis Resident Evil Requiem mini-game

Capcom heeft zonder voorafgaande aankondiging een nieuwe gratis mini-game uitgebracht voor Resident Evil Requiem. De update, die nu beschikbaar is op PlayStation 5 en pc, voegt de nieuwe modus Leon Must Die Forever toe aan de game.



De extra content maakt deel uit van update 1.300.000 en verschijnt maanden nadat Capcom eerder liet weten dat er nieuwe DLC onderweg was voor Resident Evil Requiem. In plaats van een traditionele uitbreiding gaat het deze keer om een aparte battle-modus met een sterke focus op snelle gameplay en herspeelbaarheid.

Leon neemt opnieuw de hoofdrol

In Leon Must Die Forever kruipen spelers opnieuw in de huid van Leon Kennedy. Volgens de omschrijving van de modus is Grace inmiddels veilig thuis, maar zit Leon nog midden in een gevaarlijke missie. Het doel is om zo snel mogelijk twintig levels te voltooien voordat spelers het opnemen tegen een eindbaas genaamd Victor.

De modus heeft duidelijke roguelike-elementen. Wapens worden willekeurig toegekend en vijanden worden steeds sterker naarmate spelers verder komen. Onderweg kunnen speciale vaardigheden worden gebruikt om sneller door de verschillende gebieden heen te breken.

Alleen beschikbaar na het uitspelen van de campagne

De nieuwe modus is niet direct toegankelijk voor nieuwe spelers. Om Leon Must Die Forever te ontgrendelen moet eerst de volledige campagne van Resident Evil Requiem worden afgerond. Daarna verschijnt de modus in het menu onder “Extra Games”.

Daarnaast bevat de mini-game nieuwe uitdagingen en vrijspeelbare items. Spelers kunnen punten die ze tijdens de hoofdgame hebben verdiend gebruiken om extra content vrij te spelen.

Grote uitbreiding nog in ontwikkeling

Hoewel deze mini-game gratis beschikbaar is, benadrukt Capcom dat dit niet de grote verhaaluitbreiding voor Resident Evil Requiem is waar eerder over werd gesproken. Die DLC bevindt zich nog steeds in ontwikkeling. Volgens geruchten staat die uitbreiding gepland voor een release ergens in 2026.