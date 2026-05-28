Activision onthult Call of Duty: Modern Warfare 4, release gepland voor oktober 2026

Activision heeft officieel Call of Duty: Modern Warfare 4 aangekondigd. Na een korte teaser eerder vandaag is de nieuwe titel nu volledig onthuld met een eerste trailer, waarin zowel cinematics als gameplaybeelden te zien zijn.



De trailer bevestigt direct de terugkeer van bekende personages uit de serie, waaronder Captain Price en Ghost. Daarmee lijkt Activision opnieuw voort te bouwen op de verhaallijn van de recente Modern Warfare-games.

Naast de eerste beelden heeft Activision ook de releasedatum bekendgemaakt. Call of Duty: Modern Warfare 4 verschijnt op 23 oktober 2026. Daarnaast is bevestigd dat spelers de game nu al kunnen pre-orderen, inclusief een speciale Vault Edition met extra content.

Meer details over de multiplayer, campaign en eventuele nieuwe gameplayfeatures zijn op dit moment nog niet gedeeld. Naar verwachting zal Activision in de komende maanden meer informatie bekendmaken.

