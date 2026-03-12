Voormalig Overwatch-directeur Jeff Kaplan blikt terug op vertrek bij Blizzard

Voormalig Overwatch-regisseur Jeff Kaplan heeft voor het eerst uitgebreid verteld waarom hij in 2021 besloot om Blizzard Entertainment te verlaten. In een recent interview blikte hij terug op de gebeurtenissen die uiteindelijk leidden tot zijn vertrek na bijna twintig jaar bij het bedrijf.



Kaplan stond jarenlang aan het roer van Overwatch en werkte op dat moment ook aan Overwatch 2, dat nog in ontwikkeling was toen hij het bedrijf verliet. Volgens Kaplan voelde de ontwikkeling van de franchise in de beginjaren sterk in handen van het ontwikkelteam zelf. Dat veranderde echter toen nieuwe zakelijke doelen en projecten een grotere rol begonnen te spelen.

Toenemende druk door esports en zakelijke verwachtingen

Een belangrijke factor was de introductie van de Overwatch League, een wereldwijde esportscompetitie met teams die aan steden gekoppeld waren, vergelijkbaar met traditionele Amerikaanse sportcompetities. Kaplan was aanvankelijk betrokken bij het idee en geloofde dat het esports professioneler kon maken, bijvoorbeeld door minimumsalarissen en betere bescherming voor spelers.

In de praktijk bleek de competitie echter een grote belasting voor het ontwikkelteam. Nieuwe functies, integraties met streamingplatforms en speciale content voor de competitie moesten worden ontwikkeld, waardoor andere plannen, zoals nieuwe evenementen en werk aan Overwatch 2, op de achtergrond raakten.

Het moment dat de doorslag gaf

Volgens Kaplan kwam het beslissende moment tijdens een gesprek met de financiële leiding van het bedrijf. Daar kreeg hij te horen dat de Overwatch-franchise een specifieke omzetdoelstelling moest halen. Als dat niet zou lukken, zou dat mogelijk leiden tot grootschalige ontslagen.

Kaplan omschreef dat moment als het zwaarste uit zijn carrière en een punt waarop hij zich realiseerde dat de verwachtingen rondom de game en het team drastisch waren veranderd. Kort daarna besloot hij zijn functie neer te leggen.

Investeerders en groeiende druk

De structuur van de Overwatch League bracht daarnaast nieuwe investeerders met zich mee die elk hun eigen verwachtingen hadden over de toekomst van de game. Daardoor nam de druk toe om inkomsten te genereren, wat volgens Kaplan indirect invloed had op de ontwikkeling van Overwatch 2 en de ondersteuning van de originele game.

Hoewel Kaplan nog steeds positief terugkijkt op de spelers, ontwikkelaars en collega’s waarmee hij werkte, erkent hij dat de combinatie van zakelijke druk en ambitieuze projecten het voor hem uiteindelijk onmogelijk maakte om door te gaan.

Kaplan verliet Blizzard in april 2021. Overwatch 2 verscheen uiteindelijk later, maar volgens hem is de uiteindelijke versie niet volledig de game die het team oorspronkelijk voor ogen had.