Pragmata-regisseur ziet toekomst voor franchise, maar houdt slag om de arm

Hoewel Pragmata pas net is verschenen, denken sommige ontwikkelaars binnen Capcom al voorzichtig na over de toekomst van de nieuwe sci-fi titel. Tijdens een recent interview bij Gamesradar liet regisseur Yonghee Cho weten dat hij persoonlijk graag een vervolg zou willen maken, al benadrukte hij direct dat die beslissing niet alleen bij hem ligt.



Toen Cho werd gevraagd of hij interesse zou hebben in een mogelijke Pragmata 2, reageerde hij positief. Volgens de regisseur zou hij “natuurlijk graag een vervolg zien”, maar voegde hij eraan toe dat zulke keuzes uiteindelijk door meerdere mensen binnen Capcom worden gemaakt.

De opmerking zorgde tijdens het interview direct voor enige nervositeit bij Capcoms PR-team, dat snel duidelijk maakte dat Cho’s reactie puur zijn persoonlijke mening vertegenwoordigt en geen officiële hint is naar een vervolg. Producer Naoto Oyama benadrukte lachend dat de uitspraak niet uit zijn context gehaald moest worden.

Voorlopig lijkt Capcom zich vooral te richten op het succes van de eerste game. Oyama gaf aan dat de focus momenteel volledig ligt op het bereiken van zoveel mogelijk spelers en het verder ondersteunen van Pragmata zelf.

De sci-fi actiegame betekende het regiedebuut van Yonghee Cho, die al jarenlang werkzaam is binnen de game-industrie. Pragmata wist kort na release zowel critici als spelers positief te verrassen en verkocht naar verluidt ruim twee miljoen exemplaren in iets meer dan twee weken tijd. Of Pragmata daadwerkelijk uitgroeit tot een nieuwe Capcom-franchise, blijft voorlopig nog afwachten. Toch lijkt het enthousiasme binnen het ontwikkelteam in ieder geval aanwezig.

