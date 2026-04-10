Aankondiging nieuwe Metro verwacht voor komende week

Het lijkt erop dat we volgende week de onthulling van een nieuwe Metro game kunnen verwachten.

Het is alweer een hele tijd geleden dat we iets hoorden over wat 4A Games van plan is met de Metro-serie, en sinds de bevestiging is er geen nieuwe aankondiging meer gekomen. Vorig jaar was er een heel kort moment waarop spelers dachten dat er een aankondiging zou komen, toen 4A Games flink actief was op sociale media vlak voor de Gamescom, maar die aankondiging is er echter nooit gekomen.

Inmiddels is een betrouwbare insider ervan overtuigd dat die aankondiging nabij is. De bewering dat er volgende week een nieuwe Metro-game wordt onthuld, komt van een bericht van X-gebruiker (voorheen Twitter) AlexandreNGamR. Hij schreef: “Voor degenen zoals ik die de franchise waarderen, wordt er volgende week een nieuwe Metro-game verwacht.” Bovendien heeft de betrouwbare insider NateTheHate gereageerd op een van de reacties onder het bericht met de mededeling dat het klopt. In een aparte thread gaf hij aan dat de geruchten over een onthulling volgende week “gegrond zijn”.

Lezers dienen deze informatie echter met een korreltje zout te nemen, aangezien de informatie niet definitief is en er geen officiële bevestiging van de ontwikkelaars is. Echter wordt er ook gespeculeerd over een mogelijke State of Play voor 16 april en het lijkt een optelsom te worden!

Het is alweer een hele tijd geleden dat we een nieuwe Metro-game hebben gekregen, aangezien het laatste deel in de hoofdreeks, Metro Exodus, alweer in 2019 uitkwam. In 2023 werd al geschreven dat de opvolger van Metro Exodus (Metro 4) al ver in ontwikkeling was en volledig speelbaar. Het team had in 2020 ook al aangegeven dat ze “vastbesloten waren om een ​​geweldige, verhaalgedreven singleplayer-ervaring te leveren” en dat spelers “enthousiast” zouden zijn over hun “plannen voor het volgende hoofdstuk”.

Kijken jullie uit naar een nieuw avontuur van deze reeks? Laat het ons vooral weten in de reacties!