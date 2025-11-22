Intergalactic: The Heretic Prophet zou mogelijk volgend jaar al verschijnen

Volgens een nieuwe reportage zal Intergalactic: The Heretic Prophet al in 2026 moeten verschijnen.

In de Dan Allen Gaming podcast bespreekt voormalig gamejournalist Colin Moriarty een aantal topics en daaronder valt ook Neil Druckmann en “zijn” nieuwste game Intergalactic: The Heretic Prophet. Over de laatste meldt hij dus dat deze mogelijk in 2026 zal verschijnen en tijdens de Game Awards zal worden getoond.

“Ik denk dat we het bij The Game Awards zullen zien, ik denk dat het volgend jaar goed is om te gaan. Misschien stellen ze [Naughty Dog] het uit, maar gezien de manier waarop ze werven en wat ik hoor over de interactie van mensen met de game, en ze werven nu ook voor lokalisatie, komen ze dichter bij de afronding. Het is een teken dat alles min of meer vastligt en de content compleet is. Het zou me niet verbazen als het volgend jaar rond deze tijd uitkomt.”

Sony en Naughty Dog hebben nog niks over de releasedatum van Intergalactic gedeeld, dus neem het geheel vooralsnog met een flinke korrel zout. Het zou overigens ook kunnen dat Naughty Dog de game uitstelt in verband met het recente uitstel van GTA 6, mocht de game ook in eerste instantie voor het najaar gepland staan.