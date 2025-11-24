Slim Shady is het volgende doelwit van Agent 47

Ondanks de hype rondom 007 First Light werkt IO Interactive nog steeds aan content voor Hitman 3. Het nieuwe doelwit van Agent 47 is niemand anders dan Slim Shady! Dit doet hij niet alleen, want hij werkt nu ook samen met Eminem…



Hitman 3 (The World of Assassination) heeft heel wat content gekregen in de vorm van elusive targets. Dat zijn unieke missies waarin je één kans krijgt om een doelwit neer te halen. Falen is permanent; dus spelers moeten een goede strategie hebben om te winnen. Hitman 3 heeft afgelopen jaren verschillende elusive targets gehad, waaronder ook collaborations. UFC-vechter Conor McGregor en Le Chiffre (gespeeld door Mads Mikkelsen) waren voorgaande doelwitten van Agent 47. Slim Shady staat nu ook op zijn lijst en hier heeft hij hulp nodig van Eminem zelf.

Slim Shady is de alter ego van Eminem en is allesbehalve een goed persoon. Wanneer Slim Shady aan bod komt dan kun je pure chaos verwachten. The Slim Shady LP, Marshall Mathers LP, The Eminem Show en The Death of Slim Shady zijn maar een aantal voorbeelden waar dit alter ego in de spotlicht komt te staan (het zijn overigens fantastische albums, dus ik adviseer dat je er naar luistert als je dat nog niet hebt gedaan).

IO Interactive heeft een trailer uitgebracht voor de elusive target. Eminem huurt je in om Slim Shady ten einde te brengen. Eminem probeerde hem om te brengen, maar Slim Shady komt steeds terug. Nu is het aan Agent 47 om het permanent te maken. Spelers kunnen ook verschillende easter eggs verwachten naar Eminem’s muziek; zo kunnen ze bijvoorbeeld mom’s spaghetti gebruiken om hun doel te behalen. De elusive target (Eminem vs. Slim Shady) is gratis te spelen van 1 december tot en met 31 december 2025.

Bekijk de trailer hier!