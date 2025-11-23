Verkopen Call of Duty Black Ops 7 zijn minder goed dan voorganger

De verkopen van Call of Duty Black Ops 7 zijn in Europa een stuk minder dan Black Ops 6 van vorig jaar. Dit lijkt voornamelijk te komen door de forse concurrentie die de game krijgt in de vorm van Battlefield 6 en Arc Raiders.

GSD, het bedrijf dat de verkoop van digitale en fysieke games in Europa bijhoudt, laat weten dat de verkoop van Call of Duty Black Ops 7 zo’n 50 procent lager ligt dan bij Black Ops 6.

Ten opzichte van de directe concurrent (Battlefield 6) zou Black Ops 7 zelfs 63 procent minder verkocht zijn in de eerste week van de verkoop. Overigens is het wel zo dat Black Ops 7 ook verkrijgbaar is via Xbox Game Pass en dat die cijfers niet zijn meegenomen, al was diens voorganger ook al bij de lancering verkrijgbaar op de service van Microsoft.

Call of Duty Black Ops 7 verscheen op 14 november voor de PC, PlayStation 5 en Xbox Series S/ X en is een direct vervolg op Black Ops 2. Treyarch beloofde dat het de grootste Black Ops ooit zou worden en heeft dat overigens ook wel bewezen. Wij waren uiteindelijk ook overtuigd van de kwaliteiten van de game, maar dat kwam toch voornamelijk door de zombie modus en de multiplayer.