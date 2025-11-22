Ubisoft gaat Prince of Persia Sands of Time remake mogelijk tijdens Game Awards tonen

We weten dat de remake van Prince of Persia: Sands of Time tijdens het eerste kwartaal van 2026 zal verschijnen, maar wanneer wordt er dan wat van getoond.

Insider Gaming claimt nu van bronnen die bij de ontwikkeling zijn betrokken te hebben vernomen dat tijdens de Game Awards de game zal worden getoond en van een releasedatum wordt voorzien. Dit evenement vindt plaats in de nacht van 11 op 12 december.

Eerder deze week onthulde Ubisoft hun kwartaalcijfers, die overigens beter waren dan zij hadden verwacht. Daar liet het bedrijf weten dat Prince of Persia: The Sands of Time-remake, Rainbow Six Mobile , The Division Resurgence en een nog onaangekondigde game in het eerste kwartaal van 2026 zouden verschijnen. Laatstgenoemde zou de remake van Assassin’s Creed: Black Flag zijn.

De remake van Prince of Persia uit 2003 werd al in 2020 aangekondigd, maar werd meerdere malen uitgesteld en zelfs voorzien van een reboot, nadat Ubisoft Montreal het roer overnemen. Daarnaast zou ook de studio in Toronto bezig zijn met de remake. Deze zou overigens in de week van 23 januari moeten verschijnen.