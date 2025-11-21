Geen demo voor Resident Evil Requim en meer in overig nieuws week 47

We naderen langzaamaan de laatste grote show van het jaar (Game Awards) en de games stapelen zich langzaam op op de redactie. Echter was er ook weer genoeg nieuws te schrijven. We hebben het weer op een rijtje gezet!

Nieuws

Resident Evil Requiem zal, in tegenstelling tot Resident Evil 7 en Village, geen speelbare demo krijgen voor de lancering. Producent Masato Kumazawa legt in een interview met Stevivor uit dat er geen plannen voor zijn en ze nu alleen maar bezig willen zijn om de game zo perfect mogelijk af te maken.

De free-to-play actie-rpg Where Winds Meet van Netease heeft in een dag tijd ruim twee miljoen spelers weten aan te trekken. De game die in Nederland alleen speelbaar is op de PC via de Epic Games Store en de Microsoft Store verscheen afgelopen vrijdag. De game is ook op de PlayStation 5 verschenen, maar is op dit moment niet in de PlayStation Store verschenen. Dat heeft te maken met hoe lootboxen vermeld worden en daar voldoet de game blijkbaar niet aan de regels die Sony eraan stelt.

De Cities: Skylines serie zal voortaan door een andere ontwikkelaar worden ontwikkeld, omdat Colossal Order aan andere projecten gaat werken. De reeks zal voortaan door Iceflake Studios worden ontwikkeld.

Lost Soul Aside heeft deze week een update gekregen die niet alleen de game verbeterd en nieuwe skins toevoegt, maar ook de ‘Surge of Voidrax’ modus. Volgens de ontwikkelaar is deze modus een “echte test” voor de fanatieke fans.

Een van de grote afwezige tijdens de Xbox Partner Preview was toch de remake van Silent Hill 2. Er worden al enige tijd sterke hints gevonden dat de horrorgame van Konami naar de Xbox komt, maar werd niet getoond tijdens de livestream. Ondanks dat er eerder die dag nog achievements voor de game werden gespot.

Toch verscheen de Silent Hill 2 remake vandaag voor de Xbox Series S/ X en werd de game nog eens voorzien van een leuke korting. De game is tot 8 januari verkrijgbaar voor slechts €34,99!

Hades 2 is al enkele maanden verkrijgbaar, maar sinds deze week is de game ook in fysieke vorm verkrijgbaar voor de Nintendo Switch 2. Spelers die nog een orginele Switch hebben kunnen overigens de cartridge van de Switch 2 edition gebruiken.

De Endgame modus van Call of Duty Black Ops 7 is nu ook te spelen zonder dat je eerst de campagne hebt gespeeld. Spelers die dit wel hebben gedaan krijgen drie keer een uur dubbele XP op wapens, de Battle Pass en het levelen in ranks.

We’ve seen an awesome response to Endgame from players who’ve already been dropping in, so we’re making it available to everyone in #BlackOps7 starting Friday, Nov. 21. Team up with other players to complete objectives, increase your power, earn unique Weapon Camos, and take on… pic.twitter.com/2igahTPHv6 — Treyarch (@Treyarch) November 19, 2025

Serie/ Films

Er is een nieuwe poster van de Super Mario Galaxy movie online verschenen. Daarin lijkt de film niet alleen met de gelijknamige Galaxy-games te linken, maar ook met Super Mario Odyssey.

Explore new worlds. The Super Mario Galaxy Movie is only in theaters April 2026. pic.twitter.com/SZLY2loN1H — The Super Mario Galaxy Movie (@supermariomovie) November 14, 2025

Goed nieuws voor de Twisted Metal fans: de tv serie van Peacock (hier in Nederland te zien op Amazon Prime Video) krijgt een derde seizoen. Jonathan Smith zal het derde seizoen echter niet meemaken, maar wordt vervangen door David Reed (schrijver van The Boys en werkte ook onder andere aan Star Trek: Strange New Worlds). Hij zal samenwerken met de huidige showrunners Rhett Reese en Paul Wernick. Het tweede seizoen van de serie is overigens nu te zien op Prime Video.

Volgende maand (11 december) zal het tweede seizoen van Tomb Raider: The Legend of Lara Croft te kijken zijn op Netflix. Daarvan is deze week een nieuwe video van vrijgegeven om je alvast in de stemming te krijgen.

Trailers

De open wereld bus simulator Bus World is vanaf deze week (20 november) verkrijgbaar voor de Xbox Series S/X en komt op 11 december naar de PlayStation 5. De game is al vanaf 2023 te spelen op de PC en daarin kan je meer zijn dan alleen een simpele buschauffeur. Check de trailer om te zien wat we daar mee bedoelen!

Een Call of Duty Black Ops kan natuurlijk niet zonder het level Nuketown in de multiplayer. Sinds gisteren is het level dan ook te spelen in Call of Duty Black Ops 7</em>.

Mafia: The Old Country heeft een nieuwe contentupdate gekregen. Deze voegt onder andere races toe voor wanneer spelers met de auto of te paard zijn, uitdagingen rondom gevechten en stealth, een fotomodus, een ‘Classic’ moeilijkheidsgraad, nieuwe wapens, auto’s, charms en outfits en de mogelijkheid om in een eerstepersoonsaanzicht te rijden.

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl verscheen een klein jaartje geleden nog voor de PC en Xbox Series S/ X en kende een behoorlijk ruige lancering. Inmiddels is de PlayStation 5-versie van de game uitgekomen en die lancering kan wel eens een stuk overtuigender zijn!

Welke games gaan jullie dit weekend spelen? Of gaan jullie dit weekend nog even bij Dutch Heroes Comic Con kijken? Fijn weekend in ieder geval!