Review: Call of Duty Black Ops 7 – groter is beter?!

Treyarch komt een jaar na Call of Duty Black Ops 6 al met de volgende “Blops” op de proppen. Men belooft dat het de grootste uit de geschiedenis is, maar betekent dat ook dat het de beste wordt?!

Vier voor de prijs van één

Hoewel de game een jaar na Black Ops 6 uitkomt, vertelt het een heel ander verhaal en is het een directe sequel op Call of Duty Black Ops 2. Daar werd de toekomstige oorlogsvoering al uitgebreid getoond en in het zevende deel stappen we zelfs 10 jaar verder in de toekomst, namelijk na het jaar 2035.

Zoals eerder gezegd is dit deel (volgens de makers) de grootste uit de geschiedenis van de serie en dat klopt ook echt. De game bestaat uit vier zeer uitgebreide componenten die eigenlijk ieder op zich zouden gerecenseerd kunnen worden. Toch hebben we besloten om alles onder één kap te doen, want het is immers één en dezelfde game.

Call of Duty Black Ops 7 bestaat namelijk uit een co-op campagne (die je overigens wel eventueel in je eentje kunt spelen), een nieuwe modus genaamd Endgame (die direct aansluit op de singleplayer), en de welbekende zombi en multiplayer modi. Laten we beginnen!

De meest bizarre trip ooit!?

De co-op campagne is waar onze reviews van Call of Duty traditioneel begint en is ook een traditie die wij in ere willen houden. Immers is het normaal zo’n modi waar je een uurtje of zes aan zit en je dus zo doorheen bent.

Echter waar wij traditie in ere houden, heeft Treyarch het met Black Ops 7 over een hele andere boeg gegooid. De campagne is eigenlijk bedoeld om met totaal vier spelers te spelen. Het script is dan ook zo geschreven dat je er niet omheen kunt komen.

Dat is overigens niet de grootste verrassing van de campagne, want dat is namelijk hoe je de campagne ervaart. Je eerste missie lijkt gewoon op een standaard Call of Duty missie, maar die verandert al heel snel als je een of andere giftige middel inademt.

De wereld om je heen verandert en alles lijkt wel op een gigantische nachtmerrie, inclusief bizarre wezens (vergelijkbaar met zombies), maar ook bizzare eindbazen zoals een demonische plant, die zo uit een game als Metroid Prime had kunnen komen. Of een eindbaas die je moest verslaan met een “Machete strike” (ja gigantische messen die uit de lucht komen vallen) Serieus: de campagne is een bizzare, maar stiekem ook wel een hele unieke trip, en niet alleen door de geschiedenis van de vier hoofdpersonages.

Hoewel het niet bij Call of Duty lijkt te passen, voelt het ergens wel heel logisch in een serie als Black Ops waar de zombie modus al voor vele al een reden genoeg is om de game in huis te halen. Echter vond ik het wel jammer dat de gehele campagne als een soort extra promotie voelde voor de komende Warzone level Avalon.

Niet alleen omdat een groot deel ervan zich afspeelt in het level, maar ook een aantal vijanden en jij en je teamgenoten kunnen armor dragen (en in dit geval zelfs upgraden tot 3 armor) en hebben een veel grotere levensbalk, waardoor het helaas soms aanvoelt als een soort RPG als The Division. Bovendien kun je op verschillende plekken ook een “selfie” (self revive) vinden. Waar de setting en de wijzigingen qua gameplay nog acceptabel zijn, voelde dit vooral aan om de campagne nog wat langer aan te laten voelen dan dat het daadwerkelijk iets toevoegt. Behalve dat het dan alvast een soort voorproefje moet zijn voor Warzone en iets meer directer de zombie modus.

Desondanks kun je de singleplayer campagne wel in je eentje spelen, maar zul je dus soms communiceren met personages die niet in je buurt zijn om ze vervolgens bij elkaar weer te zien in de tussenfilmpjes om vervolgens weer in je uppie verder te moeten. Ach we kunnen er boos over doen, maar we kunnen ons in dit geval ook best wel aanpassen aan wat de game probeert te doen, toch?!

DMZ de Black Ops versie

Na het voltooien van de singleplayer kun je het verhaal nog verder volgen door naar de Endgame modus te stappen. Dit is een extraction based PvE modus waarin je de wereld van Avalon nog verder kunt verkennen.

Om heel eerlijk te zijn voelt deze modus erg kaal aan en moet je missies volgen om nieuwe gear en wapens te ontgrendelen voor je volgende run. Avalon bestaat net als Al Mazrah uit DMZ uit Modern Warfare 2 (de nieuwere) uit gebieden met verschillende niveaus (van 1 tot en met 4) en hoe hoger het niveau hoe hoger de weerstand van de tegenstanders zijn.

Persoonlijk vond ik de modus dus echt niet bijzonder en al helemaal niet als je teamgenoten hebt die hun eigen weg gaan en je soms helpen of juist weggaan als het te heet onder hun voeten wordt. Bovendien zijn er anno 2025 veel betere extraction based shooters, zoals het onlangs verschenen Arc Raiders. Dat geheel wordt alleen maar versterkt doordat Avalon vooralsnog aanvoelt aan een iets te kale en steriel level dat wellicht beter uit zijn verf komt als nieuwe locatie voor de bekende Battle Royale modus.

Wat dat betreft mist Avalon de intensiteit die dat soort games brengen en voelt het geheel een willekeurig aan en heeft het gewoon weg te weinig om het lijf om daadwerkelijk je helemaal in te verliezen. Wat dan wel weer een pluspunt voor zowel de multiplayer als campagne is, is dat je alle wapens die je erin gebruikt ook in level laat stijgen, zodat je in de multiplayer en zombies modus gewoon verder kunt gaan met het grinden van jou wapens! Datzelfde geld overigens ook voor je rank en dat maakt het misschien juist wel weer de moeite waard om deze modi te doorspelen. Al hebben de Black Ops games natuurlijk ook nog de Zombie modus!

De grootste Zombies level ooit!

Gelukkig brengt de Zombie modus wel weer het vertrouwde receptuur waar de reeks om bekend staan en als je in Black Ops 6 genoten hebt van de modus zal je in dit deel ook aan je trekken komen.

In Black Ops 7 wordt het grootste zombie level ooit geïntroduceerd genaamd Ashes of the Damned en dat is zo’n groot level dat het zelfs een voertuig bevat om doorheen te rijden en zelfs transportatiepoortjes waar je van de ene kant van het level naar de andere kan worden afgevuurd. In deze modus moet je weer zoveel mogelijk hordes zombies zien te overleven en van het eiland af zien te komen.

Naast deze modus zijn er nog twee variaties van de zombie modus. Mocht je namelijk niet echt bekend zijn met de zombie modus (geloof me het kan behoorlijk overweldigend zijn met allerlei systemen als Pack-a-Punch, Gobblegums en allerlei frisdrankjes die je extra krachten geven) dan is Directed aan te raden. Daarin worden alle gameplayelementen uit de zombie modus die door de jaren heen zijn geïntroduceerd op eenvoudige wijze uitgelegd.

Tot slot is er de Survival modus en daarin is het de bedoeling om op één locatie (uit het grote level) zo lang mogelijk zien te overleven.

Waar je toch jaarlijks voor terugkomt

We hebben wellicht de reden waarom je Call of Duty Black Ops 7 wil kopen tot op het laatste bewaart. Immers is het de kers op de al redelijk gevulde taart die deze iteratie biedt en eigenlijk is er niet zo heel veel op te merken aan de multiplayer modus. Tot op heden zijn er misschien ook niet zo heel veel spelers die hoge ranks hebben, waardoor sommige perks en gadgets nog niet massaal gebruikt worden, zoals ze die in de beta wel meer werden gebruikt.

Ik zal er zelf geen woord meer over vuil maken, maar die ervaring werd door een aantal irritante dingen behoorlijk verpest en dat gevoel heb ik maar één keer echt gehad in de multiplayer. Immers geeft het toch weer een enorme kick als je tijdens een potje multiplayer toch weer met de play of the game aan de haal gaat.

Bovendien hadden we in de bèta niet de nieuwe 20vs20 modus Skirmish. Daarin kom je overigens weer in het Avalon level terecht en moet je als team zoveel mogelijk gebieden veroveren en her en der een laptop hacken om een bom tot ontploffing te brengen. Uiteraard probeert de tegenpartij hetzelfde en zorgt dit voor heerlijk intense gevechten. Bovendien vond ik het wel een verademing, aangezien de 6vs6 levels vaak net niet uitnodigend genoeg zijn om de sniper rifle uit de kast te halen.

Daarnaast merk je dat de aim assist ook wat minder heftig is dan in voorgaande jaren, want het is niet meer zo dat je in je kill-cam kijkt en ziet dat spelers je bijna tot op de millimeter kunnen tracken. Overigens heeft Treyarch in de multiplayer het tempo wat teruggeschroefd, maar daarentegen wel weer de mogelijkheid om tegen muren te springen toegevoegd. Het voelt een beetje als lood om oud ijzer, aangezien de “sweaty spelers” je alsnog gewoon om de oren vliegen. Of betekent dat gewoon dat ik te oud begin te worden om het bij te kunnen benen?

Uitgever: Activision Blizzard

Ontwikkelaar: Treyarch

Releasedatum: 14 november 2025

Platformen: PC, Playstation 5 en Xbox Series S/ X

Gespeeld op: Lenovo Legion 7