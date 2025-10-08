Hands-on: Call of Duty Black Ops 7 – Back in Black?!

Activision lijkt gewoonweg niet te willen stoppen met de jaarlijkse releases van Call of Duty. Dit jaar zijn we alweer toe aan Call of Duty Black Ops 7 en wij gingen afgelopen weekend aan de slag met de bèta ervan. Wat we ervan vonden, lees je in deze hands-on!

Van de kast naar de muur

Call of Duty Black Ops 7 speelt zich ruim 40 jaar na de gebeurtenissen van Call of Duty Black Ops 6 (2035) en ruim voor het derde en vierde deel, dat zich respectievelijk rond 2040 en 2065 afspeelde. De nieuwste game kent in tegenstelling tot laatstgenoemde geen mogelijkheid om over muren te rennen, maar wel tegen muren op te springen om zo hoger op te komen. Je kunt maar liefst drie keer achter elkaar tegen een muur springen om vijandelijk vuur te ontwijken of juist gebieden te bereiken die zich op een hoger punt bevinden of achter een soort obstakelcours.

Het is niet enorm vernieuwend wat Treyarch ermee doet, maar het geeft de game toch weer even nieuwe tactische mogelijkheden en het is natuurlijk heel vet als je een vijand op die manier weet te benaderen en je hem kunt verrassen door hem van achter onder vuur te nemen of natuurlijk om hem beet te pakken en als menselijke schild te gebruiken. Dat je daarna even een paar keer zijn hoofd tegen de muur aan wil stoten, is dan helemaal aan jou.

Ik denk dat het aan mij ligt, maar ik merkte dat ik in het begin vooral de neiging had om over muren proberen te rennen dan dat ik daadwerkelijk van muur naar muur aan het opspringen was. Ook bedacht ik me tijdens de sessies om Titanfall 2 weer eens te installeren, want dat was ook wel een hele vette game. Maar goed even terug naar Black Ops 7 en het springen tegen muren.

De levels in de beta hadden wel een paar goede plekken om het te oefenen, maar de levels voelen erg klein en smal aan en dat lijkt de vernieuwingen aan de gameplay (nog) niet veel goeds te doen. Er zijn een hoop plekken waar je denkt hogerop te kunnen, maar die worden dan weer geblokkeerd door obstakels. Wellicht dat het in de andere levels/ de grote Skirmish modus beter tot zijn recht komt, maar ondergetekende merkte dat hij vrij weinig gebruik maakte van de feature.

Zo had ook het level van de survival modus in Zombies niet echt veel mogelijkheden om van de feature gebruik te maken, maar laten we hopen dat de andere levels juist wel meer gemaakt zijn om al springend tegen muren vijanden te ontwijken!

Futuristische shit

Gezien de game zich in de jaren ’30 (van de 21ste eeuw) afspelen, gaan we aan de slag met de futuristische versies van moderne wapens en ook perks en nieuwe gadgets. Aangezien het een Black Ops game is keert de “oude vertrouwde” RC-XD terug, maar ook krijgen spelers een EMP granaat en is er zelfs een gadget waardoor je tijdelijk onzichtbaar bent. Dat was voor mij wel weer een van die dingen waar ik me aan kan ergeren. Je moet tegenwoordig al accepteren dat in alle shooters bij de lancering een aantal wapens veel misbruikt worden, zoals in deze game weer een shotgun, maar die gadget die je onzichtbaar maakt, zorgt nu al voor irritaties.

Je kunt de speler die het gebruikt echt bijna niet zien en aangezien de snelheid van de game behoorlijk hoog ligt, ben ik bang dat deze gadget veel gebruik gaat worden. Tel daarbij op dat een paar klappen met de achterkant van je wapen/ je meleewapen genoeg is om iemand om te leggen en je kunt je wel voorstellen wat voor puin dit kan gaan zorgen of dat thermische vizieren een verplichting gaan worden. Al heb ik gelukkig nog niet heel veel spelers gezien die er gebruik van maken, maar ik zou eerlijk ook gezegd niet weten op welk level je deze gadget ontgrendeld.

Immers is de rest van de game niet zo heel veel anders dan je van Call of Duty kunt verwachten. Al vond ik de game op de PlayStation 5 redelijk clunky qua besturing en zag ik soms tegenstanders ook moeite lijken te hebben met de controls. Vooral het draaien van de camera lijkt een stuk “zwaarder” en dat is best vervelend in een game waarin vijanden letterlijk om de hoek liggen te wachten. Dit kan misschien ook te maken hebben met het feit dat ik Call of Duty-games al sinds Modern Warfare 2019 op de PC speel, maar toch merkte ik verschil met de nieuwe shooter van Treyarch en Warzone, die ik hiervoor toch even op mijn PlayStation 5 Pro heb geïnstalleerd.

Wat wel nieuw was in de bèta was een nieuwe modus genaamd Overload. Spelers moeten daarin een apparaat zien te bemachtigen en bij één van twee vijandelijke punten zien te plaatsen. Het klinkt heel simpel, maar bedenk je wel dat die punten zich vlakbij de respawn punten van de tegenstanders bevinden. Je moet dus als team een balans zien te vinden tussen het verdedigen van jouw punten en het proberen te veroveren van het apparaat en die bij de vijandelijke punten zien te droppen. Het is soms echt pure chaos, maar het geeft wel echt een kick als je het toch voor elkaar krijgt om het apparaat bij de vijanden te droppen!

Nog een hoop te bewijzen!

Ondanks dat de beta van Call of Duty Black Ops 7 me op sommige momenten wist te vermaken, maak ik me toch best zorgen over de levels in de multiplayer. Deze geven echt veel te veel kansen om te campen en dat gebeurde dan ook helaas best veel. Er zijn wel een aantal gadgets die het kunnen verminderen, zoals een cluster granaat en apparaatje die kleine drones tegen vijanden laat vliegen, maar het weerhoudt spelers niet om voor als dood ergens in een hoekje te gaan liggen.

Dit geheel wordt niet echt meegeholpen door automatisch opengaande en sluitende deuren in veel gebouwen. Je kunt ze gelukkig wel openschieten, maar dat gebeurt over het algemeen niet aangezien je dan vaak je positie op de kaart weer laat zien (tenzij je een geluidsdemper op je wapen hebt). Echter hoop ik dat de andere levels en dus de 20vs20 modus meer overtuigender zijn.

Gelukkig hebben we maar een heel klein deel van de game gespeeld en nog lang niet alles ontgrendeld. Bovendien hebben we ons met vlagen ook prima vermaakt met de game en al gekke kills beleefd, zoals een cluster granaat die een einde maakte van de levens van een drietal campers! Kortom we oordelen nog niet, maar geven alleen aan wat er in de bèta gebeurde! Bovendien heeft Treyarch al laten weten flink wat updates door te zullen voeren naar aanleiding van het voorproefje, dus er zit sowieso al wat verbeteringen in het verschiet.

Tot slot willen we de Zombie modus nog even kort bespreken, want dat was ook wel stiekem weer fijn om te spelen. Het doet eigenlijk niks nieuws (misschien wat nieuwe perks, vijanden bobblegoms en dergelijke?!), maar daarvoor hebben we het te kort gespeeld. Het blijft echter gewoon een soort verslaving om zo lang mogelijk te blijven leven en samen met teamgenoten lekker te knallen en lol te hebben, toch?!