Mysterieuze trailer van Nintendo is voor Pikmin

Gisteren kwam Nintendo uit het niets met een mysterieuze video die om een animatiefilm leek te draaien. Het blijkt echter dat het om Pikmin gaat, al kan het nog steeds voor een animatiefilm zijn over de kleine wezentjes.

De vier minuten durende video van gisteren leek te draaien om een baby en zijn avontuur met een speen, maar de hoed lijkt toch anders in de steel te zitten. Op de vloer blijken dus allerlei Pikmin rond te lopen. Dit komt overeen met wat de lore van de game, die beschrijft dat de wezentjes namelijk niet te zien zijn door mensen. De speen in de video leek dus zijn eigen leven te leiden, maar dat waren dus de Pikmin die ermee aan het spelen waren.

Nu het mysterie opgelost is, hebben we nog wel een aantal vragen. Zo weten we namelijk nog steeds niet of dit gaat om een nieuwe game of een animatiefilm. De tweede versie van de trailer is op dit moment alleen te bekijken via de Nintendo Today app.