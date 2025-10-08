Clair Obscur: Expedition 33 viert vijf miljoen verkochte exemplaren met gratis contentupdate

Sandfall Interactive viert feest: hun turn-based RPG Clair Obscur: Expedition 33 heeft de mijlpaal van 5 miljoen verkochte exemplaren bereikt. Om de fans mee te laten feesten, komt er een gratis contentupdate naar de game!

De game heeft de mijlpaal in vijf maanden weten te bereiken en in een blogpost laat de ontwikkelaar weten dankbaar te zijn.

De gratis update waar de studio aan werkt, voegt een nieuw gebied toe aan de game die spelers kunnen verkennen. Deze bevat nieuwe vijanden, verrassingen en natuurlijk baasgevechten. Laatstgenoemde zullen “extra uitdagend” zijn om fanatieke spelers tevreden te stellen. Daarnaast komen er ook nieuwe outfits en andere customization-opties voor de crew. Op een later tijdstip zal de uitgever nog meer details onthullen, waaronder de releasedatum.

Clair Obscur: Expedition 33 verscheen in april van dit jaar en werd door zowel fans als critici geliefd. De game is overigens niet de laatste in de reeks, aangezien de ontwikkelaar al aan heeft gegeven meer met het Clair Obscur IP te willen doen. Ook wil Sandfall Interactive nog graag de game naar de Nintendo Switch 2 brengen, al moest men onlangs nog wachten op een dev-kit van Nintendo.