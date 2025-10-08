Battlefield 6 launch trailer brengt de hype naar een nieuw hoogtepunt

EA en Battlefield Studios hebben de launch trailer van Battlefield 6 vrijgegeven en deze zorgt ervoor dat de hype rondom de game weer helemaal wordt aangewakkerd.

De trailer heet dan ook dan ook de “official Launch hype trailer”, die flink wat gameplay bevat en ook wat hoogtepunten van streamers en media tijdens de bèta van de game.

Battlefield 6 verschijnt op 10 oktober voor de PC, PlayStation 5 en Xbox Series S/ X. Het eerste in-game seizoen zal op 28 oktober komen en zal in drie fases nieuwe content en (tijdelijke) modi introduceren. Mogelijk verschijnt dan ook de Battle Royale van de game, al is dat nog niet officieel bevestigd. Wel lijkt het erop dat we binnenkort ook de oorlog op zee kunnen voeren!