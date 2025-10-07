Battlefield 6 laat spelers het in de toekomst ook uitvechten op zee

Battlefield-fans hebben al meerdere malen gevraag om een optie voor zeeoorlogsvoering in Battlefield 6 en EA laat weten deze vragen niet zomaar door de vingers te zien.

In een nieuwe post op X laat Battlefield Studios weten wat er zoal gaat veranderen bij de volledige release ten opzichte van de bèta weekenden. Ook gaat men in op welke content het eerste in-game seizoen met zich mee zal brengen en daarin valt een zin heel erg op, namelijk: “…verzoeken om zeeoorlogvoering zijn niet onopgemerkt gebleven, net zo min als de oproepen voor een bepaalde, door fans geliefde kleine helikopter, pelotons en meer,”

Het lijkt er dus op dat spelers het binnenkort in Battlefield 6 ook op de zee met elkaar kunnen uitvechten. Het is overigens niet de eerste keer dat de ontwikkelaar meldt een dergelijke modus/ level te willen toevoegen. Het eerste seizoen gaat overigens op 28 oktober van start en brengt allerlei wapens en een nieuw level naar de game. Naar verluidt zal op diezelfde dag ook de Battle Royale van de game gaan verschijnen. Kijken jullie uit naar vrijdag?!