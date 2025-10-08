De Xbox handheld zal er voorlopig niet komen

Nog voor Microsoft met Asus ging samenwerken voor de Rog Xbox Ally handhelds wilde het bedrijf ook al zijn eigen handheld maken samen met AMD voor een handheld PC. Echter wilde laatstgenoemde dat Microsoft een bepaald aantal handheld af te nemen, maar dat vond men iets te gortig.

De handheld werd al enige tijd geleden door Microsoft geteased, belandde eerder dit jaar op de plank en zal helaas nooit het daglicht zien. Volgens insider KeplerL2 wilde AMD dat Microsoft een toezegging zou doen van 10 miljoen exemplaren van de handheld.

Dat is bizar hoog als je ervan uit gaat dat er van de best verkopende handheld PC tot nu toe (de Steam Deck) nog geen vijf miljoen exemplaren zijn verkocht. Deze handheld-PC verscheen overigens al in het voorjaar van 2022, dus je kunt wel nagaan hoe groot de risico zou zijn die Microsoft had moeten nemen. Bovendien erkent de Xbox-maker dat het de console-oorlog heeft verloren.

Wat dat betreft heeft Microsoft een goede deal weten te maken met Asus. De Xbox ROG Ally X is al zo goed als nergens meer te verkrijgen.