Call of Duty Black Ops 6 is een week gratis te spelen

Activision Blizzard hoopt je nog meer te overtuigen om Call of Duty te blijven spelen, want na de beta van Call of Duty Black Ops 7 kun je Black Ops 6 namelijk een week gratis spelen

Geheel in lijn met de lancering van Battlefield 6, dat aanstaande vrijdag verschijnt, probeert Activision de first person shooter liefhebbers toch te overtuigen met een trial van Call of Duty Black Ops 6. De game is namelijk vanaf donderdag 9 oktober 18:00 tot die donderdag erna om dezelfde tijd gratis te spelen. Het gaat hier dus om nagenoeg de volledige game, dus zowel de singleplayer, multiplayer als de Zombie modus. Het enige wat spelers niet kunnen spelen is de Ranked modus in de multiplayer.

Vandaag werd overigens ook bekendgemaakt dat de bèta van Call of Duty Black Ops 7 met een dag verlengd is tot 9 oktober 18:00. Wat dat betreft lijkt de uitgever zich toch zorgen te maken over de lancering van de nieuwe shooter van EA. Of is het gewoon toeval?!