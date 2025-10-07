Silent Hill 2 remake komt zo goed als zeker naar de PlayStation Plus Extra catalogus

Een bekende insider claimt dat de remake van Silent Hill 2 op 21 oktober aan de catalogus van PlayStation Plus Extra zal worden toegevoegd.

Die insider is namelijk Billbil-kun van Dealabs, die normaliter al de PlayStation Plus-games heeft vermeld voor Sony daar überhaupt de kans voor heeft gekregen. De remake zou met een aantal andere games op 21 oktober worden toegevoegd.

De remake van Silent Hill 2 verscheen op 8 oktober en wist het bij zowel fans als critici enorm goed te doen. Er zijn ruim twee miljoen exemplaren van de game verkocht en onlangs hebben we vernomen dat de game ook naar de Xbox Series S/ X en Nintendo Switch 2 zal komen.

Naast de release van deze remake verscheen dit jaar ook Silent Hill f en werkt het Poolse Bloober Team inmiddels vol aan de remake van de eerste Silent Hill. Kijken jullie er al naar uit?