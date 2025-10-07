Mysterieuze animatievideo “Close to You” van Nintendo zet ons aan het denken

Nintendo heeft vandaag wel een hele mysterieuze animatievideo onthuld, genaamd “Close to You”. Het roept in ieder geval meer vragen op dan het beantwoord.

In de video zien we een baby een avontuur beleven met een speen en het heeft er alles van weg dat dit een video is voor een nieuwe animatiefilm. Al is het opmerkelijk dat er geen enkele referenties zijn naar Nintendo personages. Daarentegen breidt Nintendo ook steeds verder uit en schuwt het er niet van om met nieuwe IP op de proppen te komen.

Op dit moment weten we dat Nintendo werkt aan de Super Mario Galaxy verfilming en ook brengt men The Legend of Zelda naar het witte doek. Laatstgenoemde wordt daarentegen een live-action film, maar wat de bovenstaande video is, blijft vooralsnog de vraag!