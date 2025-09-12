Nintendo Direct viert 40 jaar Super Mario Bros en onthult een indrukwekkende line-up voor Switch 1 & 2

Nintendo heeft zojuist een gloednieuwe Nintendo Direct gepresenteerd ter gelegenheid van het 40-jarige jubileum van Super Mario Bros. Naast een aantal feestelijke onthullingen rond Mario, kregen fans een uitgebreid overzicht van nieuwe games en updates voor zowel de Nintendo Switch als de Nintendo Switch 2.



Super Mario Galaxy viert jubileum met film, games en amiibo

Het grote nieuws voor Mario-fans is de aankondiging van The Super Mario Galaxy Movie, die in april 2026 uitkomt. Daarnaast komen Super Mario Galaxy en Super Mario Galaxy 2 eindelijk naar de Nintendo Switch, met een release op 2 oktober 2025.

Ook aan nieuwe merchandise is gedacht: een Super Mario Galaxy amiibo verschijnt op 4 februari 2026, en Rosalina’s schetsboek wordt binnenkort verkrijgbaar. Voor Switch 2 komt Super Mario Bros. Wonder met nieuwe DLC ‘Meet up in Bellabel Park’, gepland voor het voorjaar van 2026, evenals een Talking Flower figurine en Yoshi and the Mysterious Book, eveneens gepland voor voorjaar 2026.

Daarnaast werd Mario Tennis Fever voor Nintendo Switch 2 aangekondigd met een release op 12 februari 2026.

Nintendo Switch: nieuwe titels en releases

Voor de originele Switch zijn er ook veel nieuwe games aangekondigd:

Storm into Cryptica – beschikbaar vanaf vandaag

Dinkum – timed console exclusive, 5 november 2025

Popucom – Holiday 2025

Tomodachi Life: Living the Dream Game – voorjaar 2026

Andere opmerkelijke titels zijn onder meer PowerWash Simulator 2 (najaar 2025), Suika Game Planet (winter 2025) en Dragon Quest 1 & 2 HD-2D Remake (30 oktober 2025).

Nintendo Switch 2 releases

Switch 2 krijgt een indrukwekkende line-up van nieuwe en verbeterde titels:

Hades 2 – digitale release 25 september, fysieke release 20 november

Mortal Kombat Legacy Kollection – digitaal 30 oktober, fysiek 12 december

Final Fantasy 7 Remake Intergrade – 22 januari 2026

Resident Evil Requiem

Resident Evil 7: Biohazard Gold Edition & Resident Evil: Village Gold Edition – 27 februari 2026

Dynasty Warriors: Origins Switch 2 Edition + DLC – 22 januari 2026

Fire Emblem: Fortune’s Weave – 2026

Daarnaast komen onder meer Dragon Quest 7 Reimagined (5 februari 2026), Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection (13 maart 2026), Persona 3 Reload (23 oktober 2025) en Little Nightmares 3 (10 oktober 2025) naar de Switch 2.

Updates, DLC en extra content

Nintendo kondigde ook updates en DLC aan voor bestaande games:

Donkey Kong Bananza Paid DLC – DK Island & Emerald Rush – beschikbaar vanaf vandaag

Pokémon Legends Z-A Paid DLC – Mega Dimension

Bovendien krijgen Switch Online + Expansion Pack-leden toegang tot Virtual Boy-games op zowel Switch als Switch 2 vanaf 17 februari 2026, en de Nintendo Today app ontvangt een nieuw Kirby-thema en andere updates.

Conclusie

Met het 40-jarige jubileum van Mario als inspiratiebron, laat Nintendo zien dat zowel de klassieke Switch als de nieuwe Switch 2 een enorme line-up aan titels, remakes, DLC en exclusives krijgt. Het belooft een druk en spannend jaar te worden voor Nintendo-fans wereldwijd.