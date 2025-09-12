Bekijk hier de Nintendo Direct van 12 september live!

Nintendo komt om 15:00 met een gloednieuwe Nintendo Direct en die kun je hier gewoon live volgen!

De show zal zo’n 60 minuten duren en de games tonen die naar de Nintendo Switch 2 en diens voorganger komen. Wij gokken in ieder geval op wat Mario nieuws, aangezien de serie zaterdag zijn 40 jarige bestaan viert. Ook hopen we op releasedata van games als Elden Ring, Metroid Prime 4: Beyond en Final Fantasy 7 Remake Intergrade. Daarnaast hebben we ook nog de Resident Evil games, Assassin’s Creed Shadows, Call of Duty, Splatoon Raiders en Red Dead Redemption 2 op ons wensenlijstje staan. Oh ja en als we dan toch bezig zijn een remake/ nieuw deel van Zelda en een gloednieuwe 3D Mario, al lijkt laatstgenoemde haast onmogelijk aangezien dat team onlangs Donkey Kong Bananza uitbracht. Maar goed over iets meer dan een uur weten we precies wat we de komende tijd van “Big N” kunnen verwachten!