Neil Druckmann hint naar meerdere The Last of Us projecten

Neil Druckmann heeft verklapt dat Naughty Dog aan meerdere projecten voor The Last of Us werkt. Nu is natuurlijk nog de vraag: hoe veel gaan er daadwerkelijk uitkomen?

Naughty Dog is al jaren een grote jongen in de game-industrie, maar hun naam werd nog groter door games als Uncharted en The Last of Us. Nu eerstgenoemde vooralsnog met rust gelaten wordt en de ontwikkelaar met Intergalactic: The Heretic Prophet op een nieuw IP lijkt te focussen, leek de kans op een nieuwe The Last of Us steeds kleiner.

Nu heeft de chef van het bedrijf in het verleden wel vaker gezegd dat er een plan was voor een derde deel in The Last of Us, maar is er tot op heden nooit echt iets onthuld of aangekondigd. Echter waren er ook weer juist geluiden dat een derde deel er misschien helemaal niet zal komen.

Echter is de serie de laatste jaren wel erg succesvol geworden door de release van de TV-serie en de verschillende (re)releases van de games. Druckmann heeft de eerste twee seizoenen nog meegeholpen, maar zou naar eigen zeggen te druk zijn om zich er nog mee te kunnen bemoeien en in zien dat de show met Craig Mazin ook in goede handen is.

In een gesprek met Variety heeft Druckmann het volgende gezegd over wat hem zo druk bezig houdt:

“Ik keek naar wat er voor me lag, hoe het volgende seizoen eruit zou kunnen zien, en met alle verschillende “Last of Us”-dingen waar ik aan werk – niet alleen de show – met alle verschillende games waar ik aan werk, is de grootste die het grootste deel van mijn tijd in beslag neemt “Intergalactic: The Heretic Profit”, onze volgende grote IP voor Naughty Dog en PlayStation, het voelde alsof ik al mijn verantwoordelijkheden beter zou kunnen vervullen als ik op een hoger niveau zou blijven.”

Het lijkt er niet op dat hij zich heeft versproken, want de beste man herhaalde zijn tekst later nog eens. Zo gaf hij aan dat er “nog meer dingen gebeuren in de ‘wereld van The Last of Us’ die nog niet zijn onthuld. We zijn benieuwd wat men in petto voor ons heeft, maar vooral hoe lang het gaat duren voor we hier iets officieel van te zien krijgen.