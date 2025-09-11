EA deelt meer info over Battle Royale modus Battlefield 6

EA heeft de eerste informatie van de Battle Royale voor Battlefield 6 gedeeld. Daarmee lijkt men vooralsnog de informatie te bevestigen die we eerder al onder ogen zagen.

In een uitgebreid bericht op X laat de uitgever weten dat de Battle Royale een eigen level zal krijgen, die daar ook speciaal voor gemaakt is. De modus onderscheidt zich van andere Battle Royale, doordat het Battlefield gameplay met zich meebrengt, maar ook omdat de krimpende cirkel ook dodelijk is. Zodra je daar in terecht komt, leg je dan ook meteen het loodje. Dus wat dat betreft kun je de vuurstorm niet gebruiken voor tactische spelletjes (gelukkig).

Zodra de modus verschijnt zullen er 100 spelers per potje meedoen in 25 groepen van vier spelers. Je kiest een class voor het potje begint en kunt daar ook niet meer van af wijken. Je kunt per class dan ook verbeteren door XP te verzamelen en dus hoger te worden in level.

Het level zal bestaan uit verschillende gebieden met elk hun eigen interessante plekken. Bovendien zal vernietiging ook een rol gaan spelen in de modus en zal je daar wel wat tactischere gameplay strategieën kunnen uittesten. Ook kun je als team missies voltooien, al zal je dan wel moeten bedenken of de risico’s het waard zijn.

De Battle Royale zal ook voertuigen gaan bevatten, maar spelers kunnen ook bepantserde voertuigen ontgrendelen. Dit moet ervoor zorgen dat spelers meerdere manieren krijgen om zich richting de cirkel te brengen.

Wanneer de Battle Royale van Battlefield 6 verschijnt is nog niet bekend. Deze wordt overigens pas na de release van Battlefield 6 verwacht en zal free-to-play worden. Hoewel het vaak in één adem met de game wordt genoemd, hoef je die dus niet aan te schaffen om toegang te krijgen. Echter zal je dan wel je wapens en classes moeten levelen in de modus.

Battlefield 6 staat gepland om op 10 oktober te verschijnen voor de PC, PlayStation 5 en Xbox Series S/ X. Op 26 september kunnen we meer van de singleplayer verwachten tijdens de Tokyo Game Show.