Dambuster Studio geeft hint naar Dead Island 3

Dead Island 2 leek er nooit van te komen, maar dankzij Dambuster Studios konden fans er flink op losgaan in HELL-A (Los Angeles). Echter heeft de studio al een vervolg in petto.

De studio plaatste een bericht op X dat er 20 miljoen spelers met Dead Island 2 aan de slag zijn geweest. Echter hint men in dezelfde bericht ook naar Dead Island 3. Deze zou namelijk LA achter zich laten en voor een nieuwe stad/ gebied gaan.

14 years ago Dead Island made its gory debut.

Today, Dead Island 2 has dragged 20 million Slayers into the sunny chaos of HELL-A.

The next outbreak? Dambuster is already drenched in the work.

The journey is far from over…#DeadIsland pic.twitter.com/W7CuHpK49r — Dead Island (@deadislandgame) September 9, 2025

Op de afbeelding zien we overigens Jakob uit het tweede deel en volgens de ontwikkelaar moet deze afbeelding ook al een hint zijn naar de volgende locatie. Wat denken jullie dat het wordt?!