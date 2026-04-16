Bekijk hier de onthulling van Metro 2039

Microsoft komt om 19:00 met de eerste Xbox First Look waarin de officiële onthulling van Metro 2039 zal worden gehouden. Je kunt de show hier live volgen!

Xbox First Look is een nieuw digitaal event van Microsoft waarin één game in de spotlight wordt gezet. Metro 2039 heeft de eer gekregen om het startschot te geven voor deze nieuwe show.

Metro 2039 wordt de vierde hoofdgame van 4A Games in de serie gebaseerd op de iconische romans van Dmitri Glukhovsky, na Metro 2033 (2010), Metro: Last Light (2013) en Metro Exodus (2019). Al deze games vertellen het verhaal van overlevenden van een nucleaire ramp die in de metrotunnels van Moskou leven en de wereld om hen heen.