The Crew Motorfest en meer naar PlayStation Plus Premium en Extra catalogus

Sony heeft de games onthuld die aan de catalogus van de PlayStation Plus Premium en Extra abonnees worden toegevoegd.
Via een bericht op het PlayStation Blog laat het bedrijf weten welke games er op 21 april aan de catalogus worden toegevoegd. Dat zijn namelijk:
- The Crew Motorfest | PS5, PS4
- Horizon Zero Dawn Remastered | PS5, PS4
- Football Manager 26 Console | PS5
- Warriors: Abyss | PS5, PS4
- Squirrel with a Gun | PS5
- The Casting of Frank Stone | PS5
- Monster Train | PS5
Voor PlayStation Plus Premium abonnees komt ook de game Wild Arms 4 naar de service. Dit is een PlayStation 2-game met upscaling-verbeteringen, terugspoelen, snel opslaan en aangepaste videofilters.