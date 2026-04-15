The Crew Motorfest en meer naar PlayStation Plus Premium en Extra catalogus

Sony heeft de games onthuld die aan de catalogus van de PlayStation Plus Premium en Extra abonnees worden toegevoegd.

Via een bericht op het PlayStation Blog laat het bedrijf weten welke games er op 21 april aan de catalogus worden toegevoegd. Dat zijn namelijk:

The Crew Motorfest | PS5, PS4

| PS5, PS4 Horizon Zero Dawn Remastered | PS5, PS4

| PS5, PS4 Football Manager 26 Console | PS5

| PS5 W arriors: Abyss | PS5, PS4

| PS5, PS4 Squirrel with a Gun | PS5

| PS5 The Casting of Frank Stone | PS5

| PS5 Monster Train | PS5

Voor PlayStation Plus Premium abonnees komt ook de game Wild Arms 4 naar de service. Dit is een PlayStation 2-game met upscaling-verbeteringen, terugspoelen, snel opslaan en aangepaste videofilters.