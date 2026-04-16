Metro 2039 neemt je mee naar het post-apocalyptische Mosko

4A Games en Deep Silver hebben vandaag, tijdens de eerste Xbox First Look, Metro 2039 uit de doeken gedaan.

De officiële onthulling van Metro 2039 toont de handgemaakte, verhaalgedreven, single-player FPS campaign, claustrofobische meeslepende sfeer en psychologische horror. In de 15 minuten-durende stream kwamen 4A Games medewerkers Jon Bloch (Executive Producer), Andriy ‘mLs’ Shevchenko (Creative Director) en Pavel Ulmer (Co-Creative Director & Lead Audio Designer) aan het woord. Ook werden de verbluffende onthullingstrailer van 6 minuten en een gameplay teaser getoond. De gameplay zelf was opgenomen met een mix tussen gameplay en real-time cinematics. De beelden geven fans alvast een voorproefje van de angstaanjagende omgevingen, visuele pracht en de iconische Metro-uitrusting. Zo waren onder andere kenmerkende wapens en het horloge te zien tijdens een ijzingwekkend gevecht.

Metro 2039 wordt in de winter verwacht voor de PC (Steam en Epic Games Store), PlayStation 5 en Xbox Series S/ X.