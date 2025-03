Neil Druckmann zou niet gokken op een The Last of Us: Part 3

Hoewel er al jaren wordt gespeculeerd over een mogelijke The Last of Us: Part 3 lijkt game director Neil Druckmann juist te claimen dat de kans heel klein is dat die ooit gaat komen.

In een gesprek met Variety, waarin Druckmann onder andere het tweede seizoen van The Last of Us Tv-serie aankaart, wordt hem gevraagd naar een mogelijke derde deel van The Last of Us.

Hij geeft in het interview aan al op die vraag te hebben gewacht, maar als “hij een gok mocht wagen” hij zijn geld niet in zou zetten op een The Last of Us: Part 3.

Dit is een best vreemde opmerking van Neil Druckmann, die vorig jaar nog liet weten wel ideeën te hebben voor een derde deel uit de reeks. Daarentegen wil de studio niet alleen bekend staan als de ontwikkelaar achter de serie. Op dit moment werkt de studio dan ook aan een nieuwe game, genaamd Intergalactic: The Heretic Prophet, dat exclusief naar de PlayStation 5 komt, maar nog geen releasedatum heeft.