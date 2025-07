The Last of Us Part 2 nu in chronologische volgorde te spelen

De game wordt normaal op een niet chronologische volgorde verteld en bevat zelfs diverse flashbacks van zowel Ellie als Abby. Met de nieuwe chronlogical modus hoopt de ontwikkelaar je nog meer inzicht te geven op het verhaal van de game.

Experience The Last of Us Part II in a whole new way with Chronological mode, a rearranged version of the game that lets you play the story in chronological order. 🕙

Available now with The Last of Us Part II Remastered via Patch v2.1.0 (PS5)*† and Patch v1.5 (PC)*. Learn more… pic.twitter.com/wVoMSUo5SW

— Naughty Dog (@Naughty_Dog) July 8, 2025