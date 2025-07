Ghost of Yōtei krijgt z’n eigen State of Play

Sony heeft aangekondigd dat er aanstaande donderdag 10 juli een nieuwe State of Play wordt uitgezonden. Dit keer staat alles in het teken van Ghost of Yōtei, de langverwachte opvolger van Ghost of Tsushima.



De uitzending belooft een diepgaande blik op de gameplay te geven en is live te volgen vanaf 23:00 uur Nederlandse tijd (10pm BST) via de officiële PlayStation-kanalen op Twitch en YouTube.

Sucker Punch, de studio achter het originele meesterwerk, heeft aangegeven dat deze presentatie volledig in het teken staat van Ghost of Yōtei. De State of Play zal ruim 20 minuten aan gameplay tonen.

Meer details zijn alvast te vinden via de officiële PlayStation Blogpost van Sucker Punch.

Zorg dus dat je donderdag klaarzit, want als de eerdere kwaliteit van Ghost of Tsushima een voorbode is, dan wordt dit er één om niet te missen.