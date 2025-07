Destiny 2 opent de poorten: drie grote uitbreidingen tijdelijk gratis speelbaar

Bungie zet deze zomer groots in: van 8 tot en met 22 juli 2025 krijgen alle spelers de kans om drie van Destiny 2’s grootste uitbreidingen volledig gratis te ervaren. The Witch Queen, Lightfall en de recent uitgebrachte The Final Shape zijn tijdelijk beschikbaar in Open Access; zonder extra kosten, voor iedereen.



Of je nu een veteraan bent die terugkeert naar de frontlinie of een nieuwe speler die de wereld van Destiny voor het eerst verkent: dit is hét moment om je Guardian op scherp te zetten. De drie uitbreidingen nemen je mee op een epische reis door donkere werelden, met cinematografische campagnes, spannende PvE-content en de mogelijkheid om een arsenaal aan exotische en legendarische gear te verzamelen.

Met The Final Shape sluit Bungie een narratief hoofdstuk af dat jaren geleden begon. Als je benieuwd bent naar het slotstuk van deze saga (of gewoon een voorproefje wilt van alles wat Destiny 2 te bieden heeft) dan wil je dit niet missen.

De toegang is volledig gratis en loopt van 8 juli tot en met 22 juli 2025. Je hoeft alleen maar in te loggen op je platform naar keuze en het avontuur kan beginnen.