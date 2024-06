Naughty Dog wil niet alleen bekend zijn van The Last of Us

Toen Naughty Dog in 2013 de eerste The Last of Us uitbracht, wist men niet hoe succesvol deze reeks zou worden. De ontwikkelaar die destijds bekend stond van franchises als Uncharted, Crash Bandicoot en Jak and Dexter maakte meteen een voltreffer.

Ruim 11 jaar later is er een spin-off DLC verschenen, maar ook een remake, een vervolg een televisieserie en twee remasters. Van die TV-show wordt volgend jaar zelfs een tweede seizoen verwacht, nadat het eerste seizoen ook een ongekend succes was.

Echter hoopt Naughty Dog in de toekomst een beetje af te komen van het imago dat zij de studio achter de Last of Us zijn. Neil Druckmann laat in een interview weten dat het bedrijf aan meerdere singleplayer projecten werkt. Deze zouden wel hetzelfde doel voor ogen hebben als The Last of Us, namelijk het neerzetten van een ervaring die draait om het verhaal en (de relaties tussen) de hoofdpersonages.

“De verhalen hebben een soort filosofische kern waar alles om draait en waar alles op zal inspelen.”

Wat voor projecten er worden gemaakt, blijft helaas vooralsnog onbekend. Al gaf Neil Druckmann in het verleden wel aan nog wel ideeën te hebben voor een Last of Us: Part 3.