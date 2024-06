“Ontwikkeling van Wonder Woman verloopt stroef”

Volgens Greg Miller, de presentator van de Kinda Funny Gamecast, zou de ontwikkeling van de Wonder Woman-game erg stroef verlopen.

De presentator claimt in het afgelopen jaar met een insider te hebben gesproken en die meldde dus dat er problemen zijn bij de ontwikkeling van de game. Hij zegt ook dat fans niet hoeven te verwachten dat deze game binnenkort getoond zal worden.

De Wonder Woman-game werd al tijdens de Game Awards van 2021 aangekondigd en eigenlijk is er sindsdien niks bijzonders naar buiten gekomen over de game. Het was/ is in ieder geval de bedoeling dat de game een open wereld zou krijgen en ook het Nemesis-systeem uit de Shadow of Mordor-games zal/ zou gebruiken.

Vorig jaar leek een vacature nog de hint te geven dat de game liveservice-componenten zou bevatten, maar dat werd al snel door Warner Bros ontkracht.

“Wonder Woman is een singleplayer actie-adventuregame die zich in een dynamische open spelwereld afspeelt. Deze third-person-ervaring laat spelers in de huid kruipen van Diana uit Themyscira en introduceert een origineel verhaal gesitueerd in het DC Universum, maar bevat ook het Nemesis-systeem. Wonder Woman wordt niet ontworpen als live-service game.”

We hopen natuurlijk wel binnenkort iets over de game te gaan horen, maar het ziet er naar uit dat we deze game zomer niks hoeven te verwachten.