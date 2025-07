Ontwikkeling Cory Barlog’s nieuwe game bij God of War-studio verloopt goed

Cory Barlog werkt aan de volgende grote game bij God of War-ontwikkelaar Santa Monica Studios en de ontwikkeling verloopt goed.

Dat claimt de bekende gamejournalist Jason Schreier op Resetera. Op het forum geeft hij aan dat de volgende game van de studio gemaakt wordt onder leiding van Cory Barlog, die al jaren aan de God of War games werkte.

“Cory Barlogs game is de volgende grote release van Santa Monica Studio. Toen ik er voor het laatst met iemand over sprook (een maand of twee geleden) verliep de ontwikkeling voorspoedig.”

Er wordt al tijden geroddeld over wat de studio aan het maken is. Zo gingen er geruchten over een God of War-game in Egypte, maar ook een 2.5D Metroidvania. Ook gaan er geruchten over het internet waarin wordt gespeculeerd dat Barlog met een sci-fi game bezig is. Het is in ieder geval goed nieuws om te lezen dat de ontwikkeling voorspoedig verloopt.